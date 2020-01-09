Dünyaca ünlü Amerikalı popçu Madonna, Türk tasarımlarından vazgeçmiyor… Fiziği ve güzelliğiyle gençlere taş çıkaran 61 yaşındaki star, yeni yılda kendini ödüllendirdi. Madonna, Türk tasarımcı Ece Şirin'in markası Bee Goddess'in en değerli parçalarını inceledi. Daha önce Bee Goddess'ın Eye Light, Sword ve Eagle sembollerinden yana tercihini yapan Madonna, bu kez Sirius Yıldızı'nı seçti.

EN PARLAK YILDIZ

Madonna'nın parmağından çıkarmadığı yüzüğün anlamı ise şöyle: Gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius, ruhun ışıltısıdır. Kişinin manevi bilincini güçlendirerek; hayal gücünü, içsel vizyonlarını ve yaratıcılığını zenginleştirir. Ruh bilgeliği, mükemmellik, sevgi, birlik, şans, sağlık ve astrolojik anlamıyla Sirius, düşünme kapasitesi ve gelişmeyi ifade eder...

MADONNA MESAJ ATTI

Madonna, Almanya'da yaşayan fantezi müzik sanatçısı Ersoy Dinç'in "Ben de insanım" şarkısının remix melodisine talip oldu. Dinç, "ABD'ye gidip Madonna ile görüşeceğim" dedi.

YÜZÜĞÜNÜ PARMAĞINDAN ÇIKARMIYOR

