Aşk bitti dostluk baki

Türk işadamı Cem Habib ile dünyaca ünlü İngiliz yıldız Caroline Stanbury, 15 yıllık evliliklerini noktaladı. Dün çocuklarıyla bir arada olan eski eşler, "Evliliğimiz bitse de dost kalmaya devam" dedi.
Türk işadamı Cem Habib ile dünyaca ünlü İngiliz yıldız Caroline Stanbury, 15 yıllık evliliklerini noktaladı. Dün çocuklarıyla bir arada olan eski eşler, "Evliliğimiz bitse de dost kalmaya devam" dedi.
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