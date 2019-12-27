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  • 27.12.2019
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Aşk bitti dostluk baki

Türk işadamı ile dünyaca ünlü İngiliz yıldız , 15 yıllık evliliklerini noktaladı.  DÜN çocuklarıyla bir arada olan eski eşler, "Evliliğimiz bitse de dost kalmaya devam" dedi.

Aşk bitti dostluk baki

Türk işadamı ile dünyaca ünlü İngiliz yıldız , 15 yıllık evliliklerini noktaladı. Dün çocuklarıyla bir arada olan eski eşler, "Evliliğimiz bitse de dost kalmaya devam" dedi.

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