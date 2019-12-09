Genç popçu Yılmaz Taner, 'Tanıdık' şarkısını görücüye çıkardı. Taner, sözü ve müziği Zeki Güner'e, ait şarkıya Murat Joker yönetmenliğinde de klip çekti. Genç popçu Yılmaz Taner, 'Tanıdık' şarkısını görücüye çıkardı. Taner, sözü ve müziği Zeki Güner'e, ait şarkıya Murat Joker yönetmenliğinde de klip çekti.
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