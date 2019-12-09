Başrollerini Ebru Şahin, İsmail Hacıoğlu, ve Burcu Kara'nın paylaştığı,"Şuursuz Aşk" filminin ilk fragmanı yayınlandı. 20 Aralık'ta vizyona girecek filmde Şahin ve Hacıoğlu'nun işkence sahneleri olay yarattı.
Filmin çekimleri Bilezikçi Çiftliği, Sütlüce, Hasköy ve Beyazıt'ta gerçekleştirildi. 'Şuursuz Aşk' akıl hastası olan Menekşe ile Yusuf'un, aşk duygusuyla şuursuz bir şekilde tanışmalarını konu alıyor.
Filmin çekimleri Bilezikçi Çiftliği, Sütlüce, Hasköy ve Beyazıt'ta gerçekleştirildi. 'Şuursuz Aşk' akıl hastası olan Menekşe ile Yusuf'un, aşk duygusuyla şuursuz bir şekilde tanışmalarını konu alıyor.
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