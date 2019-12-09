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  • 09.12.2019
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"" filminin yayınlandı

Başrollerini , , ve 'nın paylaştığı,"" filminin yayınlandı. 'ta vizyona girecek filmde Şahin ve Hacıoğlu'nun işkence sahneleri olay yarattı.

Fragman heyecanı
Başrollerini , , ve 'nın paylaştığı,"" filminin yayınlandı. 'ta vizyona girecek filmde Şahin ve Hacıoğlu'nun işkence sahneleri olay yarattı.

Filmin çekimleri Bilezikçi Çiftliği, Sütlüce, Hasköy ve Beyazıt'ta gerçekleştirildi. 'Şuursuz Aşk' akıl hastası olan Menekşe ile Yusuf'un, aşk duygusuyla şuursuz bir şekilde tanışmalarını konu alıyor.

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