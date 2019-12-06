Bir süredir yarı İtalyan yarı Kanadalı yapımcı Alfredo Di Blasio ile birlikte olan Belçim Bilgin'den aşk itirafı geldi.



Bilgin, ünlü yapımcıyla ilk aşk pozunu geçen ay ABD'de vermişti.

Ünlü oyuncu, önceki gün katıldığı bir davette "Güzel ve iyi hissettiğim bir ilişki" diye konuşup ünlü yapımcı ile mutlu olduğunu belirtti.