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  • 02.12.2019
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’ filminde aksiyonu zirveye taşıdı!

Başrollerini , , ve 'in senarist ve yönetmenliğini ise 'in üstlendiği filmi, vizyona çıkmak için gün saymaya başladı. Ahmet Kural, ‘Baba Parası’ filminde aksiyonu zirveye taşıdı. Dublör kullanmayan oyuncu, profesyonelliğiyle tam not aldı.

Uçan Ahmet

Başrollerini , , ve 'in senarist ve yönetmenliğini ise 'in üstlendiği Baba Parası filmi, vizyona çıkmak için gün saymaya başladı.


filmi 1 Ocak 2020'de vizyondaki yerini alacak.

Ahmet Kural, filmdeki zorluk derecesi yüksek sahnelerde dublörsüz oynadı.

Yapımda Kıbrıslı Selim tipiyle karşımıza çıkan Kural filmdeki sıra dışı sahneleri için "Profesyonel bir eğitmen eşliğinde çalıştım. Böylesine sıkı bir biçimde hazırlanınca, o sahnelerin hakkını vermek zor olmadı" ifadesini kullandı.

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