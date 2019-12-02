Başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut ve Rasim Öztekin'in senarist ve yönetmenliğini ise Selçuk Aydemir'in üstlendiği Baba Parası filmi, vizyona çıkmak için gün saymaya başladı.



Baba Parası filmi 1 Ocak 2020'de vizyondaki yerini alacak.

Ahmet Kural, filmdeki zorluk derecesi yüksek sahnelerde dublörsüz oynadı.

Yapımda Kıbrıslı Selim tipiyle karşımıza çıkan Kural filmdeki sıra dışı sahneleri için "Profesyonel bir eğitmen eşliğinde çalıştım. Böylesine sıkı bir biçimde hazırlanınca, o sahnelerin hakkını vermek zor olmadı" ifadesini kullandı.