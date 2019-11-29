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'dan 'ya jest! Kolundaki saati...

Ünlü şarkıcı , 39. yaş gününü önceki akşam Kuruçeşme Sortie'de kutladı. Zorlu'ya doğum günü hediyesi almayı unutunca kolundaki 10 bin dolar değerindeki Rolex marka saatini verdi.

Jest saati

Ünlü şarkıcı Banu Zorlu, 39. yaş gününü önceki akşam Kuruçeşme Sortie'de kutladı.

Zorlu'ya doğum günü hediyesi almayı unutunca kolundaki 10 bin dolar değerindeki Rolex marka saatini verdi.

Doğan SAVAŞ

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