Ünlü şarkıcı Banu Zorlu, 39. yaş gününü önceki akşam Kuruçeşme Sortie'de kutladı.
Safiye Soyman Zorlu'ya doğum günü hediyesi almayı unutunca kolundaki 10 bin dolar değerindeki Rolex marka saatini verdi.
Doğan SAVAŞ
Ünlü şarkıcı Banu Zorlu, 39. yaş gününü önceki akşam Kuruçeşme Sortie'de kutladı.
Safiye Soyman Zorlu'ya doğum günü hediyesi almayı unutunca kolundaki 10 bin dolar değerindeki Rolex marka saatini verdi.
Doğan SAVAŞ
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