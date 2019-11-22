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  • 22.11.2019
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'den Bostancı tarzı

Popçu , önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Derici, gelirini 'ne bağışladığı konserde şarkıları ve şovları kadar sahne stiliyle de tam not aldı.

Bostancı tarzı
Popçu İrem Derici, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Derici, gelirini Boyabat Spor Kulübü'ne bağışladığı konserde şarkıları ve şovları kadar sahne stiliyle de tam not aldı.

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