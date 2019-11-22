Popçu İrem Derici, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Derici, gelirini Boyabat Spor Kulübü'ne bağışladığı konserde şarkıları ve şovları kadar sahne stiliyle de tam not aldı. Popçu İrem Derici, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Derici, gelirini Boyabat Spor Kulübü'ne bağışladığı konserde şarkıları ve şovları kadar sahne stiliyle de tam not aldı.
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