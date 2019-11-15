Hande Ataizi ile 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile aşkı sürüyor. 46 yaşındaki oyuncuyla pek fazla paylaşım yapmayan Aydoğdu, kural bozdu. 25 yaşındaki spor eğitmeni, evlilik planları yaptığı oyuncuyla önceki gün böyle poz verdi.
Hande Ataizi ile 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile aşkı sürüyor. 46 yaşındaki oyuncuyla pek fazla paylaşım yapmayan Aydoğdu, kural bozdu. 25 yaşındaki spor eğitmeni, evlilik planları yaptığı oyuncuyla önceki gün böyle poz verdi.
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