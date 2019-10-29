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  • 29.10.2019
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Güzel oyuncu 'le ablası ölen annesinin adını yakında doğacak kızıyla yaşatacak

Güzel oyuncu 'le ablası , Ocak'ta vefat eden anneleri 'i unutmadı. Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel, Ocak’ta ölen annesi Aylin Erçel’in adını yakında doğacak kızıyla yaşatacak.

Ana yadigarı

Güzel oyuncu Hande Erçel'le ablası Gamze Erçel, Ocak'ta vefat eden anneleri Aylin Erçel'i unutmadı. Eşi Caner Yıldırım'la kızını kucağına almak için gün sayan abla Erçel, önceki gün baby shower partisi verdi. , bu yılın başında kanserden kaybettiği annesinin adını kızında yaşatacağını açıkladı.

Minik kızına 'Aylin Mavi' adını verecek olan Gamze Erçel'i partide kardeşi Hande Erçel ile popçu sevgilisi Murat Dalkılıç da yalnız bırakmadı.

HEYECANLI BEKLEYİŞ

Hande Erçel merhum annesinin adını taşıyacak yeğenini sabırsızlıkla bekliyor.


Aylin Erçel, 48 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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