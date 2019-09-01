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  • 01.09.2019
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’da keyif çatmayı sürdüren İngiliz yıldız 'a devetsiz misafir!

İngiliz yıldız , ’da keyif çatmayı sürdürüyor. Aşkı Jeremy Parisi ile önceki gün deniz üstünde Türk kahvaltısı yapan Brook’un keyfi, tekneye gelen davetsiz misafirle yarım kaldı. Parisi de terlikle arıyı kovup aşkını rahatlattı.

Keyfi y'arı'm kaldı!

Dünyaca ünlü İngiliz yıldız Kelly Brook'un tatili tam gaz sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Fransız model aşkı Jeremy Parisi ile mavi tura çıkan güzel oyuncu, önceki gün de teknede keyifteydi.

Ünlü çift, günlük kirası 2 bin 450 euro yani yaklaşık 16 bin lira olan 3 kamaralı 24 metrelik 'White Goose' adlı guletle Ege koylarını gezdi.

DAVETSİZ MİSAFİR!
Ege'nin güzelliklerinin yanı sıra Türk mutfağına da hayran kalan 39 yaşındaki Brook, aşkıyla önceki sabah teknede Türk kahvaltısı yaparken objektife yansıdı. Pastırmanın tadına bakıp yöresel peynirlerden yiyen , kahvaltının ardından da Türk kahvesiyle keyif yaptı. Ancak çiftin bu neşeli anları tekneye gelen bir davetsiz misafirle yarım kaldı


Jeremy Parisi ile Ege'nin serin sularında yüzen Brook, kendilerini görüntüleyen gazetecileri böyle selamladı.

Brook, masaya gelen arıyla panik yaptı. Aşkı Parisi ise eline terliği alıp arıyı kovaladı. Arının gitmesiyle rahat nefes alan oyuncu, daha sonra kendini serin sulara bıraktı


Aşkına siper olan Fransız model, elindeki terlikle arıyı kovdu.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM

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