Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 24.08.2019
  • Gazete

Forbes listesindeki zenginler ’a demirledi!

Forbes listesinin üst sıralarındaki zenginler yine ’u tercih etti… Amazon’un patronu Bezos, ile diğer işadamları da pahalı yatlarıyla Ege’ye demirledi.

Lüküs ha'yat'
Amerikalı girişimci ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, lüks yatı Flying Fox ile Ege'de tatil yaptı. 'a hayran kalan 159,5 milyar dolar ile dünyanın en zengin adamı Bezos'un yatırım yapacağı da iddia edildi.

GAZPROM CEO'SU
Geçtiğimiz günlerde eşi MacKenzie'den boşanan ve tazminat olarak 36 milyar dolar ödeyen , farklı alanlara yatırım yapacağını açıkladı. Bodrum'u tercih eden sadece Bezos mu? Elbette hayır. Gazprom'un Başkanı Alexey Miller, Dimitry Kamenshchik, Andrey Molchanov, Kirill Pisarev ve Alexei Fedorychev de yatlarıyla Bodrum'u tercih etti. Here Comes The Sun (3 aylık kirası 9 milyon euro), Phoenix 2 (haftalık kirası 1 milyon dolar), Savannah (haftalık 1 milyon euro), Aquila (Haftalık 950 bin euro). Yatlar, Bodrum, ve Göcek'te de görüldü. YAZLIK ALDI
Uluslararası medyada da bu yatların ve işadamlarının tercihi Bodrum geniş şekilde yer aldı. Sadece zenginler Bodrum'u tercih etmedi. Victoria's Secret'ın eski meleği , Bodrum'da ev aldı. eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin eşi de Bodrum'da tatil yaptı.




ALEXEY MILLER



CARLA BRUNİ



KAROLINA KURKOVA



BEZOS, 36 MİLYAR DOLAR ÖDEDİ

İŞTE BİRBİRİNDEN DEĞERLİ YATLARIN KİRASI
(haftalık kirası 2 milyon dolar)
Here Comes The Sun (3 aylık kirası 9 milyon euro),
Phoenix 2 (haftalık kirası 1 milyon dolar),
Savannah (haftalık 1 milyon euro),
Aquila (haftalık 950 bin euro).

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriForbes listesindeki zenginler Bodrum’a demirledi!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri