Amerikalı girişimci ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, lüks yatı Flying Fox ile Ege'de tatil yaptı. Bodrum'a hayran kalan 159,5 milyar dolar ile dünyanın en zengin adamı Bezos'un yatırım yapacağı da iddia edildi.
GAZPROM CEO'SU
Geçtiğimiz günlerde eşi MacKenzie'den boşanan ve tazminat olarak 36 milyar dolar ödeyen Jeff Bezos, farklı alanlara yatırım yapacağını açıkladı. Bodrum'u tercih eden sadece Bezos mu? Elbette hayır. Gazprom'un Başkanı Alexey Miller, Dimitry Kamenshchik, Andrey Molchanov, Kirill Pisarev ve Alexei Fedorychev de yatlarıyla Bodrum'u tercih etti. Here Comes The Sun (3 aylık kirası 9 milyon euro), Phoenix 2 (haftalık kirası 1 milyon dolar), Savannah (haftalık 1 milyon euro), Aquila (Haftalık 950 bin euro). Yatlar, Bodrum, Marmaris ve Göcek'te de görüldü. YAZLIK ALDI
Uluslararası medyada da bu yatların ve işadamlarının tercihi Bodrum geniş şekilde yer aldı. Sadece zenginler Bodrum'u tercih etmedi. Victoria's Secret'ın eski meleği Karolina Kurkova, Bodrum'da ev aldı. Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin eşi Carla Bruni de Bodrum'da tatil yaptı.
ALEXEY MILLER
CARLA BRUNİ
KAROLINA KURKOVA
BEZOS, 36 MİLYAR DOLAR ÖDEDİ
İŞTE BİRBİRİNDEN DEĞERLİ YATLARIN KİRASI
Flying Fox (haftalık kirası 2 milyon dolar)
Here Comes The Sun (3 aylık kirası 9 milyon euro),
Phoenix 2 (haftalık kirası 1 milyon dolar),
Savannah (haftalık 1 milyon euro),
Aquila (haftalık 950 bin euro).
GAZPROM CEO'SU
Geçtiğimiz günlerde eşi MacKenzie'den boşanan ve tazminat olarak 36 milyar dolar ödeyen Jeff Bezos, farklı alanlara yatırım yapacağını açıkladı. Bodrum'u tercih eden sadece Bezos mu? Elbette hayır. Gazprom'un Başkanı Alexey Miller, Dimitry Kamenshchik, Andrey Molchanov, Kirill Pisarev ve Alexei Fedorychev de yatlarıyla Bodrum'u tercih etti. Here Comes The Sun (3 aylık kirası 9 milyon euro), Phoenix 2 (haftalık kirası 1 milyon dolar), Savannah (haftalık 1 milyon euro), Aquila (Haftalık 950 bin euro). Yatlar, Bodrum, Marmaris ve Göcek'te de görüldü. YAZLIK ALDI
Uluslararası medyada da bu yatların ve işadamlarının tercihi Bodrum geniş şekilde yer aldı. Sadece zenginler Bodrum'u tercih etmedi. Victoria's Secret'ın eski meleği Karolina Kurkova, Bodrum'da ev aldı. Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin eşi Carla Bruni de Bodrum'da tatil yaptı.
ALEXEY MILLER
CARLA BRUNİ
KAROLINA KURKOVA
BEZOS, 36 MİLYAR DOLAR ÖDEDİ
İŞTE BİRBİRİNDEN DEĞERLİ YATLARIN KİRASI
Flying Fox (haftalık kirası 2 milyon dolar)
Here Comes The Sun (3 aylık kirası 9 milyon euro),
Phoenix 2 (haftalık kirası 1 milyon dolar),
Savannah (haftalık 1 milyon euro),
Aquila (haftalık 950 bin euro).
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