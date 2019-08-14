Sosyetik çift; Burak Öymen ve Tereza Maxova, geçtiğimiz günlerde Milet Antik Kent'te parti düzenledi. Görkemli geceye katılan Çek model Karolina Kurkova, yakın dostlarına davet için teşekkür etti. Güzel model Kurkova, önceki gün de sosyal medya hesabından Türk tatlılarını paylaştı.
En çok Türk lokumunu sevdiğini açıkladı. Takipçilerine de "Siz en çok hangi Türk yemeğini seviyorsunuz" diye sordu. Çek modelin Türk hayranları ise "Senin elinden ne olsa yeriz" diye karşılık verdi.
35 yaşındaki Çek model, her yaz olduğu gibi bu sene de Bodrum'da tatil keyfi yapıyor.
En çok Türk lokumunu sevdiğini açıkladı. Takipçilerine de "Siz en çok hangi Türk yemeğini seviyorsunuz" diye sordu. Çek modelin Türk hayranları ise "Senin elinden ne olsa yeriz" diye karşılık verdi.
35 yaşındaki Çek model, her yaz olduğu gibi bu sene de Bodrum'da tatil keyfi yapıyor.
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