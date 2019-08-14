Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 14.08.2019
  • Gazete

Victoria’s Secret’ın eski meleği 'nın Türk lokumu paylaşımı

Victoria’s Secret’ın eski meleği , tatlılarımızı paylaştı. En çok Türk lokumunu sevdiğini açıkladı...

Çek bir lokum!
Sosyetik çift; Burak Öymen ve Tereza Maxova, geçtiğimiz günlerde Milet Antik Kent'te parti düzenledi. Görkemli geceye katılan Çek model Karolina Kurkova, yakın dostlarına davet için teşekkür etti. Güzel model Kurkova, önceki gün de sosyal medya hesabından Türk tatlılarını paylaştı.



En çok Türk lokumunu sevdiğini açıkladı. Takipçilerine de "Siz en çok hangi Türk yemeğini seviyorsunuz" diye sordu. Çek modelin Türk hayranları ise "Senin elinden ne olsa yeriz" diye karşılık verdi.



35 yaşındaki Çek model, her yaz olduğu gibi bu sene de Bodrum'da tatil keyfi yapıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriVictoria’s Secret’ın eski meleği Karolina Kurkova'nın Türk lokumu paylaşımı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri