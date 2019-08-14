çift;, geçtiğimizgünlerde Milet AntikKent'te parti düzenledi.Görkemli geceye katılanÇek model KarolinaKurkova, yakın dostlarınadavet için teşekkür etti.Güzel model Kurkova,önceki gün desosyal medyahesabındanTürk tatlılarınıpaylaştı.En çoksevdiğini açıkladı.Takipçilerinede "diye sordu. Çekmodelin Türkhayranları ise"Senin elinden neolsa yeriz" diyekarşılık verdi.35 yaşındaki Çek model, her yaz olduğu gibi bu sene de Bodrum'da tatil keyfi yapıyor.