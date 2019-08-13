Dünyaca ünlü giyim markası Moncler'in sahibi İtalyan milyarder Remo Ruffini, Bodrum'da tatil yapıyor... Moncler giyimin yaratıcısı ve hatırı sayılı bir servete sahip olan Ruffini, 40 milyon euro'luk lüks teknesini Türkbükü sahillerine demirledi. Yakın çevresine "Bodrum'a hayran kaldım" diyen Ruffini, denize girip, bol bol güneşlendi.







Montlarının çizgilerini taşıyan tasarım harikası mega yatıyla Türkbükü'ne çıkarma yapan Ruffini, önceki gün de misafirleri ile ziyafet çekti. Yunan adalarından sonra Türkiye'ye gelen ve Bodrum'da bir hafta kalacağı öğrenilen Ruffini, yemek sonrası teknesi ile Ege'nin eşsiz koylarını gezdi...







İtalyan işadamının sofrasında Türk yemekleri de vardı. Mega yatı gören tatilciler ise gözlerine inanamadı.



DOĞAN SAVAŞ