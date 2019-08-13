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  • 13.08.2019
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’in sahibi 'da tatil yapıyor

Ege’nin incisi , yine dünyaca ünlü bir ismi ağırladı. Giyim markası ’in sahibi İtalyan milyarder , 40 milyon euro’luk yüzen sarayıyla Türkbükü’ne demir attı. Dostlarıyla keyif yaptı.

İtalyanbükü!

Dünyaca ünlü giyim markası Moncler'in sahibi İtalyan milyarder Remo Ruffini, Bodrum'da tatil yapıyor... giyimin yaratıcısı ve hatırı sayılı bir servete sahip olan Ruffini, 40 milyon euro'luk lüks teknesini Türkbükü sahillerine demirledi. Yakın çevresine "Bodrum'a hayran kaldım" diyen Ruffini, denize girip, bol bol güneşlendi.



Montlarının çizgilerini taşıyan tasarım harikası mega yatıyla Türkbükü'ne çıkarma yapan Ruffini, önceki gün de misafirleri ile ziyafet çekti. Yunan adalarından sonra 'ye gelen ve 'da bir hafta kalacağı öğrenilen Ruffini, yemek sonrası teknesi ile Ege'nin eşsiz koylarını gezdi...



İtalyan işadamının sofrasında Türk yemekleri de vardı. Mega yatı gören tatilciler ise gözlerine inanamadı.

DOĞAN SAVAŞ

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