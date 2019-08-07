AYVALIK'TA tatil yapan Müjde Uzman, bikinili pozlarıyla hava atayım derken rezil oldu. Ünlü oyuncu, göbeğine Photoshop yapıp fazlalıklarından kurtulmaya çalışırken mor bikinisinin rengini göbeğine taşırıp kendini ele verdi.
AYVALIK'TA tatil yapan Müjde Uzman, bikinili pozlarıyla hava atayım derken rezil oldu. Ünlü oyuncu, göbeğine Photoshop yapıp fazlalıklarından kurtulmaya çalışırken mor bikinisinin rengini göbeğine taşırıp kendini ele verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.