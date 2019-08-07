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  • 07.08.2019
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bikinili pozlarıyla hava atayım derken rezil oldu

Foto kaza

AYVALIK'TA tatil yapan Müjde Uzman, bikinili pozlarıyla hava atayım derken rezil oldu. Ünlü oyuncu, göbeğine Photoshop yapıp fazlalıklarından kurtulmaya çalışırken mor bikinisinin rengini göbeğine taşırıp kendini ele verdi.

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