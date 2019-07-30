GEÇTİĞİMİZ ay Mustafa Sandal'la aşkına nokta koyan Melis Sütşurup'tan şok hamle... Sütşurup, Sandal'la 7 aylık aşkını bitirdikten sonra gözlerden uzak tatil için iki hafta önce Marmaris'teki Bonjuk Bay'a gitmişti.

KAMP BULUŞMASI

Issız bir koydaki çadır kampında inzivaya çekilen sosyetik güzelin yalnız olmadığı ortaya çıktı. Sütşurup, Musti'den önce aşk yaşadığı işadamı Serkan Acar'la Bonjuk Bay'da buluştu. Aylar sonra Marmaris'te buluşmak için sözleşen eski sevgililerin aşkı, burada küllerinden yeniden doğdu. Bir hafta doğayla iç içe romantik anlar yaşayan ikili, önceki gün de Boğaz'da keyif çattı.

BOĞAZ'DA AŞKA GELDİ

Poyrazköy'deki bir balık restoranında ziyafet çeken ikili, daha sonra işadamının lüks teknesiyle Boğaz'da gezintiye çıktı. Sütşurup, daha sonra işadamının üstü açık klasik otomobilinde verdiği pozu Instagram'da paylaştı. Acar'ın sosyal medyada kalpler gönderdiği Sütşurup'un Musti'den ayrılır ayrılmaz eski aşkına koşması ise "Sarı fırtına Melis" dedirtti.



Melis Sütşurup'la 'Aşk yeniden' diyen Acar, sosyetik güzele kalp göndererek barışmayı ilan etti.



MUSTİ'YE AĞIR SUÇLAMA



Sütşurup, 'Midemi bulandıran şeyler vardı' diyerek Musti'ye ağır imada bulunmuştu.

ESKİ AŞKININ KOLLARINDA



Ünlü popçu hakkındaki çirkin yorumuyla mağdur kadını oynayan Sütşurup, bu açıklamasından 10 gün sonra eski aşkına koştu.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM