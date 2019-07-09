Melis Sütşurup'tan Mustafa Sandal hakkında çarpıcı sözler: Midemi bulandıran şeyler vardı, çirkin şeylerle karşılaştım...
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'ten boşandıktan uzun bir süre sonra Melis Sütşurup ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde ayrılan ikili ilişkileri hakkında konuştu. Geçtiğimiz gün Melis Sütşurup ile ayrılık nedeni olarak, "Birlikte vakit geçirdik ama kafamız uyuşmadı. İnsanlar birlikte zaman geçirirler, eğer anlaşamazlarsa da yollarını ayırırlar. Biz de ayrılmayı seçtik." diyen Mustafa Sandal'a, Sütşurup'tan yanıt gecikmedi. Bir magazin programına çok özel açıklamalar yapan Melis Sütşurup ayrılığın sebebini kesin bir dilla paylaştı: Mustafa ile gördüğüm mesaj yüzünden ayrılmadık, daha çirkin bir şeyle karşılaştım! Zaten önceden de midemi bulandıran şeyler vardı ama bu artık son oldu.
Melis Sütşurup'tan Sandal hakkında çok çarpıcı açıklamalar!
Bir kanalda yayınlanan magazin programına çok özel açıklamalar yapan Melis Sütşurup ayrılığın sebebini kesin bir dille açıkladı: Mustafa ile gördüğüm mesaj yüzünden ayrılmadık, daha çirkin bir şeyle karşılaştım! Zaten önceden de midemi bulandıran şeyler vardı ama bu artık son oldu.
Ayrılığın sebebi aldatmak, ihanet falan değil. Çok daha çirkin bir şey, fazla detaya girmek istemem. Mustafa Sandal'ın 'Melis ile vakit geçirdik' demesi ise çok büyük saygısızlık." şeklinde çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Mustafa Sandal, Günaydın'a çok özel açıklamalarda bulundu. 49 yaşındaki Msutafa Sandal, çocuklarının annesi Emina Jahovic'e evlenme kararı alırsa destek olacağını belirtirken, kendisinin evliliğe de aşka da kapılarını kapattığını belirtti. Son olarak hayatına Melis Sütşurup'u alan Mustafa Sandal, ayrılık nedeni olarak bakın neler söyledi...
İşte Mustafa Sandal'ın açıklamaları...