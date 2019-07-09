Melis Sütşurup'tan Mustafa Sandal hakkında çarpıcı sözler: Midemi bulandıran şeyler vardı, çirkin şeylerle karşılaştım...

Melis Sütşurup'tan Sandal hakkında çok çarpıcı açıklamalar!

Bir kanalda yayınlanan magazin programına çok özel açıklamalar yapan Melis Sütşurup ayrılığın sebebini kesin bir dille açıkladı: Mustafa ile gördüğüm mesaj yüzünden ayrılmadık, daha çirkin bir şeyle karşılaştım! Zaten önceden de midemi bulandıran şeyler vardı ama bu artık son oldu.

Ayrılığın sebebi aldatmak, ihanet falan değil. Çok daha çirkin bir şey, fazla detaya girmek istemem. Mustafa Sandal'ın 'Melis ile vakit geçirdik' demesi ise çok büyük saygısızlık." şeklinde çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.