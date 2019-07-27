BODRUM'DAKİ hesap kazığı, beach'lerden sonra kebapçılara taşındı. Yalıkavak'taki 'Fiko' isimli kebapçıdan önceki gün Instagram'daki 'Hes.app' adresli profile yansıyan bir adisyon, olay oldu.



Seren Serengil ile eşi Yaşar İpek de mekanın müdavimi arasında.

Kişi başı 12 TL kuver alan işletmeciler, birçok mekanın aksine de küçük pet şişe suya 9 TL yazdı. 11 kişilik kuver parası olarak toplam 132 TL ödeyen müşteriler, 17 küçük şişe suya da toplam 153 TL verdi.

KUVER BİLMECESİ...

Birçok vatandaş, sosyal medyaya yansıyan bu adisyona "İstanbul'un da Bodrum'un da en pahalı mekanlarında kuver ücreti alındığında ayrıca su ücreti alınmıyor" yorumu yaptı. Bu arada iddialara göre göre; Yalıkavak'taki mekanda geçtiğimiz akşam bir grup tatilci de gelen hesaba itiraz etti. Kuver olmasına rağmen hesapta su ücretinin ayrıca yazıldığını gören tatilcilerin isyanına işletmeciler, iddiaya göre şu yanıtı verdi: "Kuverin içerisinde su değil peçete ve tuz gibi masanın olmazsa olmazları vardır." Bu açıklama da yeniden kuver tartışmasını beraberinde getireceğe benziyor...



Selin İmer ile eşi Mustafa Ceceli de geçtiğimiz akşam bu mekandaydı.



Türkiye eski güzeli Açalya Samyeli Ademoğlu ile eşi Erman Bey de sık sık bu mekana gidiyor.