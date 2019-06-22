Müzayede Şirketi ve Eskidji Gayrimenkul'ün sahibigeçtiğimiz aylarda eşiile birliktetaşındı.üyelerinin gözde bölgesiiki ayrı evleri olan Masis çifti, buradaki hayatlarına kısa sürede alıştı. Sadece zenginliklikleri değil genel kültürleriyle de İngiliz sosyetesinde yer edinen Yasemin ile Dikran Masis, 'VIP Türk' olduklarını bir kez daha ilan etti. Masis çifti, dünyanın en seçkin kulüpleri arasında gösterilenoldu.yaniolduğu kulüp;Herkesin alınmadığı kulübe üye olmak içinbile var!