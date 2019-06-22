Eskidji Müzayede Şirketi ve Eskidji Gayrimenkul'ün sahibi Dikran Masis, geçtiğimiz aylarda eşi Yasemin Hanım ve oğlu Theo ile birlikte İngiltere'ye taşındı. Londra ve Kraliyet Ailesi üyelerinin gözde bölgesi Cotswolds'da iki ayrı evleri olan Masis çifti, buradaki hayatlarına kısa sürede alıştı. Sadece zenginliklikleri değil genel kültürleriyle de İngiliz sosyetesinde yer edinen Yasemin ile Dikran Masis, 'VIP Türk' olduklarını bir kez daha ilan etti. Masis çifti, dünyanın en seçkin kulüpleri arasında gösterilen Hurlingham Club'e üye oldu. Yıllık üyelik bedelinin 3.280 sterlin yani yaklaşık 24 bin TL olduğu kulüp; Kraliyet Ailesi üyelerinin adresi. Herkesin alınmadığı kulübe üye olmak için tam 15 yıldır bekleyenler bile var!
- Saklambaç
- 22.06.2019
- Gazete
Dikran Masis eşi Yasemin Masis ile Londra’nın en seçkin kulübüne üye oldu
Bir süre önce İngiltere’ye yerleşen Yasemin ile Dikran Masis, Londra’nın en seçkin kulübüne üye oldu. Sadece 750 kişilik üye listesinin bulunduğu kulübün müdavimleri arasında Kraliyet Ailesi ile Beckham çifti ilk sırada.
Eskidji Müzayede Şirketi ve Eskidji Gayrimenkul'ün sahibi Dikran Masis, geçtiğimiz aylarda eşi Yasemin Hanım ve oğlu Theo ile birlikte İngiltere'ye taşındı. Londra ve Kraliyet Ailesi üyelerinin gözde bölgesi Cotswolds'da iki ayrı evleri olan Masis çifti, buradaki hayatlarına kısa sürede alıştı. Sadece zenginliklikleri değil genel kültürleriyle de İngiliz sosyetesinde yer edinen Yasemin ile Dikran Masis, 'VIP Türk' olduklarını bir kez daha ilan etti. Masis çifti, dünyanın en seçkin kulüpleri arasında gösterilen Hurlingham Club'e üye oldu. Yıllık üyelik bedelinin 3.280 sterlin yani yaklaşık 24 bin TL olduğu kulüp; Kraliyet Ailesi üyelerinin adresi. Herkesin alınmadığı kulübe üye olmak için tam 15 yıldır bekleyenler bile var!
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