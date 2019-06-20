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  • 20.06.2019
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üzüntüden fenalaştı, hastaneye kaldırıldı! İlaçlarla ayakta duruyor...

Geçtiğimiz pazar hayatını ile birleştiren , eşinin dolandırıcı olduğu iddiasıyla yıkıldı. Nikahtan 36 saat sonra boşanma kararı alan 61 yaşındaki sanatçı, önceki akşam üzüntüden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı...

Zerrin tükendi!

Üç yıldır aşk yaşadığı Murat Akıncı ile 16 Haziran'da evlenen Zerrin Özer, eşi hakkındaki dolandırıcı olduğu iddiasına daha fazla dayanamadı. 61 yaşındaki sanatçı, önceki akşam evinde fenalaştı. Panik atak hastası olan Özer, tansiyonu yükselince baygınlık geçirdi. Sanatçı, apar topar Maslak'taki bir hastaneye kaldırıldı.

Özer'in menajeri Kemal Aslan, çıkışta şu açıklamayı yaptı: "Zerrin Hanım iki üç gündür büyük üzüntü içerisinde. Evde bayılmış. Krize girmiş. Kendisini yardımcıları bulmuş." Nikahtan 36 saat sonra boşanma kararı alan Özer, hastaneden tekerlekli sandalyeyle ayrıldı. Sanatçının bitkin görüntüsü dikkat çekti.

"Tam mutlu oldum" derken hayatı kararan , ilaçlarla ayakta duruyor. Eşinin dolandırıcı olduğu haberleriyle sarsılan Özer'in 'Kendime inanamıyorum' dediği öğrenildi.

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