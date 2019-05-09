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  • 09.05.2019
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ile sosyetik sevgilisi 5 aylık aşk kaçışını sona erdirdi

Popçu ile sosyetik , 5 aylık aşk kaçışını sona erdirdi. Önceki gün Sütşurup’la Nişantaşı’nda objektiflere poz veren Sandal’ın mutluluktan yüzünde güller açıyordu.



Sosyetik Melis Sütşurup'la Aralık 2017'den beri birlikte olan Mustafa Sandal'a bu aşk yaradı. TAKVİM'in ortaya çıkardığı ilişkilerini ilk günden itibaren gözlerden uzak yaşayan ikili, önceki gün Nişantaşı City's'de alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Bir süredir devam ettirdikleri aşk kaçışını sona erdiren ünlü çiftin yüzünde güller açıyordu. Özellikle 49 yaşındaki popçu, enerjisiyle dikkat çekti. El ele mağazaları dolaşan Musti ile sevgilisi, liseli aşıklar gibiydi…

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