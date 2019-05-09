Sosyetik Melis Sütşurup'la Aralık 2017'den beri birlikte olan Mustafa Sandal'a bu aşk yaradı. TAKVİM'in ortaya çıkardığı ilişkilerini ilk günden itibaren gözlerden uzak yaşayan ikili, önceki gün Nişantaşı City's'de alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Bir süredir devam ettirdikleri aşk kaçışını sona erdiren ünlü çiftin yüzünde güller açıyordu. Özellikle 49 yaşındaki popçu, enerjisiyle dikkat çekti. El ele mağazaları dolaşan Musti ile sevgilisi, liseli aşıklar gibiydi…
- Saklambaç
- 09.05.2019
- Gazete
Mustafa Sandal ile sosyetik sevgilisi Melis Sütşurup 5 aylık aşk kaçışını sona erdirdi
Popçu Mustafa Sandal ile sosyetik Melis Sütşurup, 5 aylık aşk kaçışını sona erdirdi. Önceki gün Sütşurup’la Nişantaşı’nda el ele objektiflere poz veren Sandal’ın mutluluktan yüzünde güller açıyordu.
Sosyetik Melis Sütşurup'la Aralık 2017'den beri birlikte olan Mustafa Sandal'a bu aşk yaradı. TAKVİM'in ortaya çıkardığı ilişkilerini ilk günden itibaren gözlerden uzak yaşayan ikili, önceki gün Nişantaşı City's'de alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Bir süredir devam ettirdikleri aşk kaçışını sona erdiren ünlü çiftin yüzünde güller açıyordu. Özellikle 49 yaşındaki popçu, enerjisiyle dikkat çekti. El ele mağazaları dolaşan Musti ile sevgilisi, liseli aşıklar gibiydi…
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