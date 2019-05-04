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  • 04.05.2019
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Ünlü oyuncu çift ve üçüncü bebeklerini bekliyor

Üçüncü bebek geliyor
Ünlü oyuncu çift Blake Lively ve Ryan Reynolds, dün birlikte Pokemon Detective Pikachu prömiyerine katıldı. Basının karşısına çıkan Lively görenleri şaşırttı. 31 yaşındaki oyuncunun hamile olduğu galada öğrenildi... Blake Lively, dün eşi Ryan Raynolds ile birlikte, 'ta Pokemon Detective Pikachu prömiyerinin kırmızı halısında boy gösterdi. Oyuncuyu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Zira Lively galaya karnı burnunda geldi…

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