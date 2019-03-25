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  • 25.03.2019
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ve yazar , Avrupa turnesinin 2. ayağını da tamamladı

Yeni rotası belli oldu
ve yazar , 'Elma Dersem Çık' adını verdiği Avrupa turnesinin 2. ayağını da tamamladı... 14 ülkede 26 bin izleyiciyle buluşan Kapışmak'ın yeni rotası ise Amerika oldu. Gelecek ay Amerika turnesine çıkacak olan Aşkım Kapışmak, farklı eyaletlerde Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.

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