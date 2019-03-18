"Dizi atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'nin yeni dizisi Zengin ve Yoksul'un yapımcılığını NTC Medya ve Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Deniz Yorulmazer'in yönetmen koltuğuna oturduğu, Yelda Eroğlu ve Hatice Meryem'in kaleme aldığı dizinin çekimleri, geçtiğimiz hafta başladı.

Çok yakında atv'de ekran yolculuğuna başlayacak olan dizi, iki farklı ailenin öyküsünü anlatacak. Sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyenleri derinden etkilemeye hazırlanan dizide; Binnur Kaya, Gökhan Alkan, Osman Sonant, Evrim Solmaz, Gülcan Arslan, Damla Colbay, Elif Doğan, Eren Hacısalihoğlu, Tuna Orhan ve Sacide Taşaner gibi birçok başarılı oyuncu rol alıyor...