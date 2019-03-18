Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 18.03.2019
  • Gazete

Dizi atv’de izlenir! 'Zengin ve ' için geri sayım başladı...

Milyonların kanalı atv, efsane dizilerine bir yenisini daha ekleyecek. Zengin ve adlı dizi çok yakında sizlerle buluşacak...

Dizi atv’de izlenir!

"Dizi atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'nin yeni dizisi Zengin ve Yoksul'un yapımcılığını NTC Medya ve Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Deniz Yorulmazer'in yönetmen koltuğuna oturduğu, Yelda Eroğlu ve Hatice Meryem'in kaleme aldığı dizinin çekimleri, geçtiğimiz hafta başladı.

Çok yakında atv'de ekran yolculuğuna başlayacak olan dizi, iki farklı ailenin öyküsünü anlatacak. Sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyenleri derinden etkilemeye hazırlanan dizide; , , Osman Sonant, , , Damla Colbay, Elif Doğan, , Tuna Orhan ve Sacide Taşaner gibi birçok başarılı oyuncu rol alıyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriDizi atv’de izlenir! 'Zengin ve Yoksul' için geri sayım başladı...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri