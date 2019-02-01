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Oscar’ın kapısından dönen Ayla ’ta gösterime girecek

Oscar’ın kapısından dönen Ayla, Türk oyuncu ve işadamı ’ın girişimiyle ’de de gösterilecek. Hasılat, Kore gazileri ile şehit ailelerine verilecek

Ayla New York’ta

Kore Savaşı'nda Astsubay 'nin başından geçen olaylardan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan Ayla filmi, iki yıl önce vizyona girdi. Film, 46 haftada 5 milyon 589 bin 872 kişi tarafından izlendi. 66 milyon TL de hasılat elde edildi. Ayrıca film, Arap ülkelerinde de gösterildi. Amerika'da yaşayan Türk oyuncu ve işadamı Jimmy Cüneyt Gürkan ise Ayla'yı New York'ta göstermek için harekete geçti.

'taki SVA tiyatrosunu kiralayan Gürkan, filmi 'lilere izleteceğini söyledi ve ekledi: "2002 için gittiğim Güney Kore'de Türk olduğumu söylediğimde gördüğüm ilgi, alaka ve saygıyı hiçbir zaman unutamadım. Koreli dostlarımız ne savaşı unutmuş ne de unutturmuşlar. Kore'de hayatını kaybeden tüm şehitlerin ruhu şad olsun... Bu gösterimin tüm gelirleri ı şehit ve gazilerine ve onların ailelerine gönderilecektir. Ankara Şehit Ve Gaziler Derneği Albay Şükrü Tandoğan'a sözümüzü tutuyoruz..."



'de büyük beğeni toplayan Ayla filmi, 8 Mart'ta New Yorklu sinemaseverlerle buluşacak. Süleyman Dilbirliği ve Ayla'nın hikayesi herkesi duygulandıracak.



CLINTON'LA ARKADAŞ
Amerika'da kültür-sanat alanında birçok önemli etkinliklere imza atan Proje Direktörü Jimmy Cüneyt Gürkan, ABD eski dışişleri bakanı Hillary Clinton'la da yakın arkadaş.

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