Ayla New York’ta

Kore Savaşı'nda Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olaylardan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan Ayla filmi, iki yıl önce vizyona girdi. Film, 46 haftada 5 milyon 589 bin 872 kişi tarafından izlendi. 66 milyon TL de hasılat elde edildi. Ayrıca film, Arap ülkelerinde de gösterildi. Amerika'da yaşayan Türk oyuncu ve işadamı Jimmy Cüneyt Gürkan ise Ayla'yı New York'ta göstermek için harekete geçti.



New York'taki SVA tiyatrosunu kiralayan Gürkan, filmi ABD'lilere izleteceğini söyledi ve ekledi: "2002 Dünya Kupası için gittiğim Güney Kore'de Türk olduğumu söylediğimde gördüğüm ilgi, alaka ve saygıyı hiçbir zaman unutamadım. Koreli dostlarımız ne savaşı unutmuş ne de unutturmuşlar. Kore'de hayatını kaybeden tüm şehitlerin ruhu şad olsun... Bu gösterimin tüm gelirleri Kore Savaşı şehit ve gazilerine ve onların ailelerine gönderilecektir. Ankara Şehit Ve Gaziler Derneği Albay Şükrü Tandoğan'a sözümüzü tutuyoruz..."





Türkiye'de büyük beğeni toplayan Ayla filmi, 8 Mart'ta New Yorklu sinemaseverlerle buluşacak. Süleyman Dilbirliği ve Ayla'nın hikayesi herkesi duygulandıracak.





CLINTON'LA ARKADAŞ

Amerika'da kültür-sanat alanında birçok önemli etkinliklere imza atan Proje Direktörü Jimmy Cüneyt Gürkan, ABD eski dışişleri bakanı Hillary Clinton'la da yakın arkadaş.