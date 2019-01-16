Başarılı şarkıcı Özkan Uğur, podyuma transfer oluyor. Özkan, 24-26 Ocak 2019'daki LeShow Uluslararası Deri ve Moda Fuarı'nda podyuma çıkacak.
69 yaşındaki sanatçı, defilede podyumu Çağla Şıkel, Özge Ulusoy, Ece Gürsel ve Sema Şimşek gibi başarılı modellerle paylaşacak.
69 yaşındaki sanatçı, defilede podyumu Çağla Şıkel, Özge Ulusoy, Ece Gürsel ve Sema Şimşek gibi başarılı modellerle paylaşacak.
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