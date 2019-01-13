Ünlü oyuncu Hande Erçel, Cuma sabaha karşı kanserle mücadelesinde yenik düşen annesi Aylin Erçel'i (48) dün son yolculuğuna uğurladı. Hande Erçel, donör olmak istediği ve hastanede bir an bile başından ayrılmadığı annesinin acı haberiyle yıkıldı. Genç oyuncu, yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman annesinin Zincirlikuyu Camii'ndeki cenaze törenine babası Kaya Erçel'in kolunda geldi. Ayakta durmakta zorlanan oyuncuya ablası Gamze Erçel de destek oldu. 25 yaşındaki oyuncu, ablası ve babasıyla annesinin tabutu başında taziyeleri kabul etti.
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