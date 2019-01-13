oyuncuCuma sabaha karşı kanserle mücadelesinde yenik düşen annesidün son yolculuğuna uğurladı. Hande Erçel, donör olmak istediği ve hastanede bir an bile başından ayrılmadığı annesinin acı haberiyle yıkıldı. Genç oyuncu, yaklaşıkZincirlikuyu Camii'ndeki cenaze törenine babası Kaya Erçel'in kolunda geldi. Ayakta durmakta zorlanan oyuncuya ablasıdestek oldu. 25 yaşındaki oyuncu, ablası ve babasıyla annesinin tabutu başında taziyeleri kabul etti.