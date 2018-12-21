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  • 21.12.2018
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- Sıla davasında yeni gelişme! Kurumu'ndan açıklama geldi

Adli Tıp açıkladı
Sıla'nın kendisini darp ettiğini iddia ettiği 'a açtığı davada yeni gelişme... Kurumu Başkanlığı, popçu hakkındaki "Adli Tıp'tan morluklar belli değil raporu" şeklindeki haberler için açıklama yaptı:

"Adli 'ndan söz konusu görüntülere yönelik inceleme talep edilmemiştir. Haberlerde atıfta bulunulan rapor; kurumumuz tarafından hazırlanmış bir rapor değildir."

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