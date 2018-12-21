Sıla'nın kendisini darp ettiğini iddia ettiği Ahmet Kural'a açtığı davada yeni gelişme... Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, popçu hakkındaki "Adli Tıp'tan morluklar belli değil raporu" şeklindeki haberler için açıklama yaptı:
"Adli Tıp Kurumu'ndan söz konusu görüntülere yönelik inceleme talep edilmemiştir. Haberlerde atıfta bulunulan rapor; kurumumuz tarafından hazırlanmış bir rapor değildir."
"Adli Tıp Kurumu'ndan söz konusu görüntülere yönelik inceleme talep edilmemiştir. Haberlerde atıfta bulunulan rapor; kurumumuz tarafından hazırlanmış bir rapor değildir."
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