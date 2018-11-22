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Kapıcılar kralı

Kemal ve ’ın oğulları Aslan, ’de yeni bir iş alanı yarattı. Lüks rezidanslara nitelikli kapıcı ayarlayan bir şirket açtı. Kendi servetini oluşturmaya başladı.

Kapıcılar kralı

Türkiye'nin en zengin işadamları arasında yer alan Kemal Gülman ve işkadını eşi Feryal Gülman geçtiğimiz yıllarda boşandı. , eski eşinin kendisini genç bir kadınla aldattığı iddiasını ortaya attı. 200 milyon liralık dava açtı. Ancak bir kuruş bile alamadı. Çiftin, 22 yaşındaki oğulları Aslan Gülman ise bu olaylardan sonra babası ve ailesinin şirketleriyle bağını kopardı. Hatta 'den bile ayrıldı.

Amerika ve İsviçre'de eğitim aldı. Eğitim hayatını da başarıyla tamamladı. Ardından kendi işini kurmak için küçük adımlar attı. Farklı iş alanları oluşturmak için gece-gündüz çalıştı. Önce ve California'da günlük turlar düzenlemeye başladı. Sonra da lüks rezidanslara nitelikli kapıcı ayarlayan bir şirket açtı. İki işinde de başarılı olan Gülman, şimdiden kendisine küçük bir servet yarattı.


, Nisan ayında 'deki yıllık masrafının 230 bin dolar olduğunu belirtmişti. Babasından 141 bin dolar nafaka istemişti.

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