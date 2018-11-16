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  • 16.11.2018
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sokak hayvanları için çağrı yaptı

lara dikkat çeken , hayvanlar için çağrı yaptı

Mega mesaj
Doğa ve hayvan sevgisiyle bilinen Tarkan'dan alkışlık hareket… Megastar, sokak hayvanları için dün çağrıda bulundu. , sokak köpekleriyle çekilen karesine şu notu düştü:

"Yağmurlar, karlar dayandı kapıya. Bu larda sokak hayvanlarımıza sahip çıkalım. Bir kap su, bir kap mama."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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