Doğa ve hayvan sevgisiyle bilinen Tarkan'dan alkışlık hareket… Megastar, sokak hayvanları için dün çağrıda bulundu. Tarkan, sokak köpekleriyle çekilen karesine şu notu düştü:
"Yağmurlar, karlar dayandı kapıya. Bu soğuk havalarda sokak hayvanlarımıza sahip çıkalım. Bir kap su, bir kap mama."
"Yağmurlar, karlar dayandı kapıya. Bu soğuk havalarda sokak hayvanlarımıza sahip çıkalım. Bir kap su, bir kap mama."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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