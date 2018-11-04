Ünlü sanatçı Gülben Ergen'in 2010 yılında hayata geçirdiği 'Çocuklar Gülsün Diye' isimli projesi tam gaz sürüyor... Bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanında tam 37 adet anaokulu açan Ergen, anaokullarına bir yenisini eklemek için kolları sıvadı. 'BİR TUĞLA DA SİZ KOYUN'
Okul öncesi eğitimin yaygınlaşması için başkanı olduğu dernek üyeleriyle ter döken üç çocuk annesi sanatçı, Ordu'nun Kumru İlçesinde 38. anaokulunu açacak. Önceki gün yeni okulun müjdesini veren güzel sanatçı, "Çocukları güldürmek için bir tuğla da siz koyun" dedi.
GÜLBEN KOLLARI SIVADI
Ergen, 2010'da kurduğu dernek ile binlerce çocuğun yüzünü güldürdü.
Okul öncesi eğitimin yaygınlaşması için başkanı olduğu dernek üyeleriyle ter döken üç çocuk annesi sanatçı, Ordu'nun Kumru İlçesinde 38. anaokulunu açacak. Önceki gün yeni okulun müjdesini veren güzel sanatçı, "Çocukları güldürmek için bir tuğla da siz koyun" dedi.
GÜLBEN KOLLARI SIVADI
Ergen, 2010'da kurduğu dernek ile binlerce çocuğun yüzünü güldürdü.
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