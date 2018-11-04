sanatçı2010 yılında hayata geçirdiğiisimli projesi tam gazsürüyor... Bugüne kadaraçan Ergen,anaokullarına bir yenisini eklemek için kolları sıvadı.'BİR TUĞLA DA SİZ KOYUN'Okul öncesi eğitimin yaygınlaşması için başkanı olduğu dernek üyeleriyle ter döken üç çocuk annesi sanatçı,açacak. Önceki gün yeni okulun müjdesini veren güzel sanatçı,dedi.Ergen, 2010'da kurduğu dernek ile binlerce çocuğun yüzünü güldürdü.