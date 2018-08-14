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Vip misafirler



Sezon başından beri sahne aldığı Bodrum People'da fırtınalar estiren Deniz Seki, kuralını bozmadı. Seki'nin mekanı hınca hınç doldurduğu konserini cemiyet hayatının birbirinden ünlü isimleri dinledi. Güzel sanatçı, istek üzerine de konserini 1 saat uzattı.
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