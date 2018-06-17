Dev buluşma

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra atv'de ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı fenomen yarışmadaki sunumuyla da gönüllerde taht kuran Murat Yıldırım'a yapımcılardan sürpriz teklif… Magazin kulislerinde konuşulanlara göre Yıldırım, 2007'de 'Asi' dizisinde başrolü paylaştığı Tuba Büyüküstün ile yıllar sonra yeni bir proje için bir araya geliyor. Yapımcılar, üzerinden 11 yıl geçmiş olmasına rağmen başta Ortadoğu olmak üzere birçok ülkede ilgiyle takip edilen dizinin oyuncularının kapısını yeniden çaldı.
Büyüküstün, şimdilik net kararını vermese de gelen teklife olumlu bakıyor.
İKİNCİ ALTERNATİF CANSU DERE
Murat Yıldırım'a yeni dizi teklifinde bulunan yapımcıların, oyuncudan olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Yeni yayın döneminde ekranlara geleceği konuşulan dizi teklifini kabul eden Murat Yıldırım'ın partneri için ise ilk olarak Tuba Büyüküstün ile görüşülecek… Yapımcılar, Kıvanç Tatlıtuğ'la oynadığı son dizisinde hüsrana uğrayan Büyüküstün'ün teklifi kabul etmemesi durumunda ise ikinci alternatif olarak Cansu Dere'yi düşünüyor.
İkilinin 2007'de rol aldığı 'Asi' isimli dizi, sadece Türkiye'de değil Ortadoğu'da da çok sevilmişti.
AYDIN HAMZA
Büyüküstün, şimdilik net kararını vermese de gelen teklife olumlu bakıyor.
İKİNCİ ALTERNATİF CANSU DERE
Murat Yıldırım'a yeni dizi teklifinde bulunan yapımcıların, oyuncudan olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Yeni yayın döneminde ekranlara geleceği konuşulan dizi teklifini kabul eden Murat Yıldırım'ın partneri için ise ilk olarak Tuba Büyüküstün ile görüşülecek… Yapımcılar, Kıvanç Tatlıtuğ'la oynadığı son dizisinde hüsrana uğrayan Büyüküstün'ün teklifi kabul etmemesi durumunda ise ikinci alternatif olarak Cansu Dere'yi düşünüyor.
İkilinin 2007'de rol aldığı 'Asi' isimli dizi, sadece Türkiye'de değil Ortadoğu'da da çok sevilmişti.
AYDIN HAMZA
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