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İşin 'Aslı' aşk

ile , önceki gün ’dan yaptıkları paylaşımlarla aşklarını artık itiraf etti

İşin Aslı aşk
Nisan'da Alaçatı'da el ele görüntülenmelerine rağmen "Arkadaşız" diyerek aşkı yalanlayan Aslışah Alkoçlar ile Altuğ Leblebici, pes etti. Geçtiğimiz günlerde İtalya'daki bir düğüne katılan ikili, Como Gölü kıyısında romantik anlar yaşadı. İki aydır birlikte olan çift, aşk pozunu önceki gün instagram'da paylaştı. Ünlü madencinin annesi Meryem Leblebici, Alkoçlar'ın paylaşımının altına dört yapraklı yonca emojisiyle yorum yaparak aşka onay verdiğini kanıtladı.

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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