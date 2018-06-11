Nisan'da Alaçatı'da el ele görüntülenmelerine rağmen "Arkadaşız" diyerek aşkı yalanlayan Aslışah Alkoçlar ile Altuğ Leblebici, pes etti. Geçtiğimiz günlerde İtalya'daki bir düğüne katılan ikili, Como Gölü kıyısında romantik anlar yaşadı. İki aydır birlikte olan çift, aşk pozunu önceki gün instagram'da paylaştı. Ünlü madencinin annesi Meryem Leblebici, Alkoçlar'ın paylaşımının altına dört yapraklı yonca emojisiyle yorum yaparak aşka onay verdiğini kanıtladı.
İşin 'Aslı' aşk
Aslışah Alkoçlar ile Altuğ Leblebici, önceki gün İtalya’dan yaptıkları paylaşımlarla aşklarını artık itiraf etti
Etiketler: Aslışah Alkoçlar , Altuğ Leblebici , Como Gölü , İtalya
- 11 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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