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En baba seyahat

En baba seyahat
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan, dizi tatile girer girmez ailesiyle birlikte Amerika'ya uçtu. İkinci bebeğine hamile olan eşi Neslişah Alkoçlar'la Los Angeles'ta olan oyuncu, oğlu Emir'le de böyle poz verdi.
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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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