Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan, dizi tatile girer girmez ailesiyle birlikte Amerika'ya uçtu. İkinci bebeğine hamile olan eşi Neslişah Alkoçlar'la Los Angeles'ta olan oyuncu, oğlu Emir'le de böyle poz verdi.
En baba seyahat
Etiketler: Engin Altan Düzyatan , Diriliş Ertuğrul , Los Angeles , Neslişah Alkoçlar
- 09 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.