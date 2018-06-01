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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Hem patron hem manken
  2. Baba istek

buluşması

Moda buluşması
Top model Tülin Şahin, önceki gün ve Tekstil bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Şahin, söyleşide soruları yanıtladı.
Şahin'i 'moda profesörü' ilan eden gençler, söyleşi sonrası ünlü mankenle bol bol selfie yaptı. Şahin, genç öğrencilere de "Çok çalışın" tavsiyesinde bulundu.
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