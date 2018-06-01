Moda buluşması

Top model Tülin Şahin, önceki gün Nişantaşı Üniversitesi Moda ve Tekstil bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Şahin, söyleşide soruları yanıtladı.
Şahin'i 'moda profesörü' ilan eden gençler, söyleşi sonrası ünlü mankenle bol bol selfie yaptı. Şahin, genç öğrencilere de "Çok çalışın" tavsiyesinde bulundu.
Şahin'i 'moda profesörü' ilan eden gençler, söyleşi sonrası ünlü mankenle bol bol selfie yaptı. Şahin, genç öğrencilere de "Çok çalışın" tavsiyesinde bulundu.
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