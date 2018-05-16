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kumruları

Gala kumruları
Bir süredir boşanacağı konuşulan Blake Lively, önceki günkü 'Deadpool 2' filminin sında eşi Ryan Reynolds'ı yalnız bırakmadı. Ünlü aktöre bu heyecanlı gününde destek olan güzel yıldızın, eşiyle gala boyunca sergilediği romantik haller de "Boşanma yok" dedirtti.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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