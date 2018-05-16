Bir süredir boşanacağı konuşulan Blake Lively, önceki günkü 'Deadpool 2' filminin galasında eşi Ryan Reynolds'ı yalnız bırakmadı. Ünlü aktöre bu heyecanlı gününde destek olan güzel yıldızın, eşiyle gala boyunca sergilediği romantik haller de "Boşanma yok" dedirtti.
Gala kumruları
Etiketler: Blake Lively , Ryan Reynolds , gala
- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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