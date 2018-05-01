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Tarikat adası

Milyoner ’ın sahibi olduğu Necker Adası’nın, ünlü yıldızların üye olduğu tarikatın partileri için kullanıldığı ortaya çıktı

Tarikat adası
Virgin Records ve Virgin Atlantic gibi firmaların sahibi olan, 5 milyar dolar serveti bulunan ünlü işadamı Sir Richard Branson'la ilgili ortaya atılan iddia ortalığı karıştırdı. 68 yaşındaki Branson'ın Atlantik Okyanusu'ndaki özel adası , bugüne kadar ABD eski başkanı Barack Obama'dan Oprah Winfrey'e, Mariah Carey'den Mel Gibson'a kadar birbirinden ünlü yıldızları ağırlamıştı. Geceliği 51 bin dolara kiralanan ada, Hollywood yıldızlarının üye olduğu bir tarikata ev sahipliği yapmasıyla gündemde... 'NXIVM' isimli tarikatın eski üyesi Frank Parlato, "Bugüne kadar Necker Island'da birçok defa tarikat partileri düzenlendiğine şahit oldum" dedi. Güzel model ve oyuncuları kandırıp seks kölesi olarak kullanan tarikata Richard Branson'ın da üye olduğu iddiası ise 'de şok etkisi yarattı.


Tarikatın kurucusu Keith Raniere


Tarikat üyesi oyuncu Allison Mack'ın kızları kandırıp tarikata soktuğu ortaya çıkmıştı.
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