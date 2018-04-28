Teknik adam Mustafa Denizli'nin küçük kızı Lal Denizli, önceki akşam sevgilisi Bilal Dilek ile Kuruçeşme sahilindeydi. Akşam yürüyüşüne çıkan genç çifte, Haydut adındaki köpekleri de eşlik etti. Adının hakkını veren Haydut, Lal Denizli ile Bilal Dilek'i görüntüleyen basın mensuplarına dakikalarca havladı...
Haydut'la gezinti
Etiketler: Mustafa Denizli , Lal Denizli , Haydut , Bilal Dilek
- 28 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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