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'la gezinti

Haydutla gezinti
Teknik adam 'nin küçük kızı Lal Denizli, önceki akşam sevgilisi Bilal Dilek ile Kuruçeşme sahilindeydi. Akşam yürüyüşüne çıkan genç çifte, adındaki köpekleri de eşlik etti. Adının hakkını veren Haydut, ile 'i görüntüleyen basın mensuplarına dakikalarca havladı...





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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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