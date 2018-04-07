Viking gecelerde

Tüm dünyada milyonlarca hayranı olan 'Vikings' dizisinin yakışıklı yıldızı Travis Fimmel önceki gece Asmalımescit'te görüntülendi. İstanbul Film Festivali kapsamında ülkemize gelen yıldız, konakladığı otele yakın olan Coridor Bar'a gelerek eğlendi. Tanınmamak için şapka takan Fimmel, mekan çıkışı yürüdüğü sırada bir turist grubu tarafından fark edildi. Çığlıklar atarak Fimmel'e sarılan hayranları daha sonra tek tek fotoğraf çektirdi. Hayranları tarafından tanınan Fimmel, bir anda etrafının kalabalıklaşması ile rahatsız oldu. Ünlü oyuncu, yanındaki arkadaşları ile kaldığı Soho Otel'e hızlıca doğru yürümeye başladı. Yol boyunca kendisini görüntüleyen kameraların üzerine koşan ve onlarla şakalaşan Fimmel'i görenler gözlerine inanamadı. Daha sonra hızlıca kaldığı otele giren yakışıklı oyuncunun yaklaşık 5 gün İstanbul'da kalacağı öğrenildi.
Bu arada dünyaca ünlü yıldız ile sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'ın geçtiğimiz yıl Bali'de yakınlaştığı iddia edilmiş; ancak Alkoçlar konuyla ilgili sessizliğini korumuştu.
ORMANLAR KRALI TARZAN !
Avustralyalı aktör ve eski model Travis Fimmel 15 Temmuz 1979 doğumlu. Tarzan, Canavar, Chase ve BlackBoxTV dizilerinde boy gösteren oyuncunun asıl çıkışı ise Vikingler dizisinde canlandırdığı Ragnar Lothbrok rolü ile oldu.
DOĞAN SAVAŞ
Bu arada dünyaca ünlü yıldız ile sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'ın geçtiğimiz yıl Bali'de yakınlaştığı iddia edilmiş; ancak Alkoçlar konuyla ilgili sessizliğini korumuştu.
ORMANLAR KRALI TARZAN !
Avustralyalı aktör ve eski model Travis Fimmel 15 Temmuz 1979 doğumlu. Tarzan, Canavar, Chase ve BlackBoxTV dizilerinde boy gösteren oyuncunun asıl çıkışı ise Vikingler dizisinde canlandırdığı Ragnar Lothbrok rolü ile oldu.
DOĞAN SAVAŞ
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