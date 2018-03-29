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Park zamanı

Park zamanı
Oyuncu Gamze Topuz, kızı Elis Naz ile önceki gün Bebek Parkı'ndaydı. Eski Milli futbolcu Tümer Metin ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Topuz, tüm gününü 3 yaşındaki kızıyla parkta oyunlar oynayarak geçirdi.

Aydın HAMZA
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