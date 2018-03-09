Miss gibi aşık

Manchester City’deki performansıyla yeşil sahalarda fırtına gibi esen İlkay Gündoğan’ın sır gibi sakladığı aşkı ortaya çıktı. 27 yaşnı daki yıldız, 2016 Ukrayna Güzeli Catherine Ramos ile yaklaşık 4 aydır birlikte
İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'nin yıldızı İlkayGündoğan, yeşil sahalardaki başarısını aşk hayatına da taşıdı. Balıkesir'inDursunbey ilçesinden Almanya'nınGelsenkirchen kentine işçi olarak göç edenbir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Gündoğan, son dönemdeki performansıyla hepimizin gururu oldu. 27 yaşındaki İlkayGündoğan'ın birkaç aydır aşk hayatında da son derece mutlu olduğu ortaya çıktı. Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Gündoğan, gönlünü 2016 Ukrayna Güzeli Catherine Ramos'a kaptırdı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan gurbetçi yıldız ile güzel manken, Gündoğan'ın yoğun temposundan fırsat buldukça sık sıkDubai'de buluşuyor. Son olarak Şubat'ınilk haftasında birlikte Dubai'de tatilde olan genç çift, sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmaktan kaçındı. Ukraynalı model, sosyal medyada isim vermedenİlkay Gündoğan'a olan aşkını ise ilan etti. Kendisine gelen güllerin fotoğrafını paylaşan Catherine Ramos, bu karenin altına 'GN' yazarak aşkının soyadına gönderme yaptı. Ukraynalı model, "2017, benim için çokfarklı bir yıl oldu. Biri hayatımdan çıktı ve biride hayatıma sonsuza dek kalmak için girdi" diyerek İlkay Gündoğan'la ilişkisinin evliliğedoğru gittiğinin de sinyalini verdi.
26 yaşındaki Ukraynalı güzel, dünyaca ünlü birçok markanın modelliğini yapıyor. Ramos, Rusça'nın yanı sıra İngilizce ve İspanyolca biliyor.
Gündoğan, 2015'te ayrıldığı Sıla Şahin aşkıyla sık sık Almanya'da gündem olmuştu.
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