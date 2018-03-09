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Miss gibi aşık

’deki performansıyla yeşil sahalarda fırtına gibi esen ’ın sır gibi sakladığı aşkı ortaya çıktı. 27 yaşnı daki yıldız, 2016 Ukrayna Güzeli Catherine Ramos ile yaklaşık 4 aydır birlikte

Miss gibi aşık
İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, yeşil sahalardaki başarısını aşk hayatına da taşıdı. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Almanya'nın Gelsenkirchen kentine işçi olarak göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Gündoğan, son dönemdeki performansıyla hepimizin gururu oldu. 27 yaşındaki İlkay Gündoğan'ın birkaç aydır aşk hayatında da son derece mutlu olduğu ortaya çıktı. Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Gündoğan, gönlünü 2016 Ukrayna Güzeli Catherine Ramos'a kaptırdı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan gurbetçi yıldız ile güzel manken, Gündoğan'ın yoğun temposundan fırsat buldukça sık sık Dubai'de buluşuyor. Son olarak Şubat'ın ilk haftasında birlikte Dubai'de tatilde olan genç çift, da birlikte fotoğraf paylaşmaktan kaçındı. Ukraynalı model, sosyal medyada isim vermeden İlkay Gündoğan'a olan aşkını ise ilan etti. Kendisine gelen güllerin fotoğrafını paylaşan Catherine Ramos, bu karenin altına 'GN' yazarak aşkının soyadına gönderme yaptı. Ukraynalı model, "2017, benim için çok farklı bir yıl oldu. Biri hayatımdan çıktı ve biri de hayatıma sonsuza dek kalmak için girdi" diyerek 'la ilişkisinin evliliğe doğru gittiğinin de sinyalini verdi.


26 yaşındaki Ukraynalı güzel, dünyaca ünlü birçok markanın modelliğini yapıyor. Ramos, Rusça'nın yanı sıra İngilizce ve İspanyolca biliyor.


Gündoğan, 2015'te ayrıldığı Sıla Şahin aşkıyla sık sık 'da gündem olmuştu.


ÖZGE GÜRCAN
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