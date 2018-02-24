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Aşk ve ceza

ile İstanbul’da tatil yapan , hastalanıp önceki akşamki maçta forma giyemedi. Takımın yenilmesi üzerine kulüp, Özil’in lig bitene kadar İstanbul’a gelmesini yasakladı

Aşk ve ceza
İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'in Türk yıldızı Mesut Özil'e aşk cezası... Özil, önceki akşam Östersunds ile oynanan Avrupa Ligi rövanş maçında hastalığı nedeniyle forma giyemedi. Hastalanmadan birkaç gün önce Amine Gülşe ile İstanbul'dan fotoğraf paylaşan yıldız futbolcu, taraftarın tepkisini çekti.


Özil, Arsenal'le haftalık 350 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 850 bin lira) karşılığında 3 buçuk yıllık sözleşme yeniledi.

BİR DİZİ ÖNLEM ALINDI!
Tepkiler, Arsenal'in önceki akşam kendi sahasında Östersunds'a 1-2 yenilmesiyle iyice arttı. Dün İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal, mağlubiyet faturasını Mesut Özil'e kesti ve Türk yıldıza 'İstanbul yasağı' konuldu. Özil'in sezon başından beri 4 kez hastalanması üzerine bir dizi önlem alan kulüp yetkilileri, 29 yaşındaki yıldızın lig bitene kadar İstanbul'daki aşkının yanına gitmesine izin vermeyecek.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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