Aşk ve ceza

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'in Türk yıldızı Mesut Özil'eaşk cezası... Özil, önceki akşam Östersunds ile oynanan AvrupaLigi rövanş maçında hastalığı nedeniyle forma giyemedi. Hastalanmadan birkaç gün önce Amine Gülşe ile İstanbul'danfotoğraf paylaşan yıldız futbolcu, taraftarın tepkisini çekti.
Özil, Arsenal'le haftalık 350 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 850 bin lira) karşılığında 3 buçuk yıllık sözleşme yeniledi.
BİR DİZİ ÖNLEM ALINDI! Tepkiler, Arsenal'in önceki akşam kendi sahasında Östersunds'a1-2 yenilmesiyle iyice arttı. Dün İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal, mağlubiyet faturasınıMesut Özil'e kesti ve Türk yıldıza 'İstanbulyasağı' konuldu. Özil'in sezon başından beri 4 kez hastalanması üzerine bir diziönlem alan kulüp yetkilileri, 29 yaşındaki yıldızın lig bitene kadar İstanbul'daki aşkının yanınagitmesine izin vermeyecek.
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