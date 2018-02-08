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Efsaneler bir arada

Efsaneler bir arada
Hollywood'un yıldızı Edward Norton'ın yönetmenliğini, senaryosunu ve başrolünü üstlendiği 'Motherless Brooklyn' filminin çekimleri başladı.
Filmin kadrosundaki diğer yıldız Bruce Willis ile önceki gün New York'ta görüntülenen Norton, efsane aktöre filmle ilgili bilgiler verdi. Yıldızları buluşturan film, şimdiden ses getirdi.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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