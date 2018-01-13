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Sevimli dostluk

Sevimli dostluk
Yeni yılı geçirdiği Avustralya'nın altını üstüne getiren Şebnem Çapa, önceki gün herkesi kıskandırdı. Sevimli bir koalayla bu fotoğrafını paylaşan Çapa, "Yumuş yumuş, çok tatlı" dedi.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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