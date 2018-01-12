Geceliği 54 bin $

Victoria's Secret meleği SaraSampaio'nun Fransız milyoner aşkıOliver Ripley ile yaptığı tatil, dudakuçuklattı. Yılbaşı tatili için önceAvustralya'ya giden çift, ardındanda soluğu Fiji Adaları'nda aldı.Portekizli modele yaptığı pahalıjestlerle sık sık gündem olanFransız işadamı, Sampaio içinhiçbir masraftan kaçınmadığınıbir kez daha gözler önüne serdi.
Olıver Ripley, model aşkıylakonaklamak için Fiji Adaları'ndaki'Kokomo' isimli oteli tercih etti.Küçük bir ada üzerindeki otelin 'özelbölümünü' kapatan Fransız işadamı,bunun için de gecelik 54 bin dolarıgözden çıkardı. Geceliği yaklaşık205 bin TL'lik otelde Sara Sampaioile 1 haftadır konaklayan Fransızişadamına bu tatili yaklaşık 2milyon TL'ye mal oldu...
Fransız işadamı, Portekizli modelle çıktığı VIP tatil için hiçbir masraftan kaçınmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.