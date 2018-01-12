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Geceliği 54 bin $

, Victoria’s Secret meleği aşkı ile ’na gitti. Fransız işadamı, sevgilisi için adada geceliği 205 bin TL’lik özel alanı kiraladı

Geceliği 54 bin $
Victoria's Secret meleği Sara Sampaio'nun Fransız milyoner aşkı Oliver Ripley ile yaptığı tatil, dudak uçuklattı. Yılbaşı tatili için önce Avustralya'ya giden çift, ardından da soluğu Fiji Adaları'nda aldı. Portekizli modele yaptığı pahalı jestlerle sık sık gündem olan Fransız işadamı, Sampaio için hiçbir masraftan kaçınmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.


Olıver Ripley, model aşkıyla konaklamak için Fiji Adaları'ndaki 'Kokomo' isimli oteli tercih etti. Küçük bir ada üzerindeki otelin 'özel bölümünü' kapatan Fransız işadamı, bunun için de gecelik 54 bin doları gözden çıkardı. Geceliği yaklaşık 205 bin TL'lik otelde ile 1 haftadır konaklayan Fransız işadamına bu tatili yaklaşık 2 milyon TL'ye mal oldu...


Fransız işadamı, Portekizli modelle çıktığı VIP tatil için hiçbir masraftan kaçınmadı.
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