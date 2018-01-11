Düğüne hazırlanıyor

;
18 / 8
11 / 6
8 / 0
-2 / -11
8 / 1
13 / 5
9 / 2
16 / 12
-2 / -14
9 / -1
14 / 9
12 / 5
14 / 5
12 / -1
6 / -5
11 / 3
7 / -2
0 / -9
9 / 1
9 / 3
15 / 6
13 / 8
8 / 2
8 / 3
12 / 5
9 / -1
15 / 6
8 / 6
9 / -1
7 / -2
0 / -12
8 / 0
11 / 4
13 / 7
9 / -3
4 / -4
15 / 6
8 / -3
8 / 2
12 / 7
14 / 10
12 / 6
13 / 4
7 / 0
1 / -12
9 / 1
10 / 1
9 / 1
11 / 6
8 / 2
12 / 7
15 / 8
9 / 2
9 / 0
8 / 2
12 / 6
8 / 3
18 / 10
10 / 6
-1 / -8
7 / 1
8 / 1
12 / 6
18 / 6
13 / 5
16 / 8
12 / 7
10 / 2
11 / 6
4 / -1
12 / 7
8 / 4
11 / 7
12 / 4
13 / 6
8 / -1
12 / 3
5 / -7
13 / 8
7 / 0
13 / 8
Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'le bu yaz evlenecek olan Cansu Tosun, form tutuyor. 29 yaşındaki oyuncu, düğüne kadar fit kalmak için sıkı antrenman yapıyor. Haftanın 3 günü özel hoca eşliğinde kick boks yapan güzel oyuncu, önceki gün antrenman sonrası çekilen bu kareyi paylaşıp karın kaslarıyla şovunu yaptı.
Tosun'un "Acı yoksa kazanç da yok" notu düştüğü paylaşımı binlerce beğeni aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.