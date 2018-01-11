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  2. Felcin kulağını çekti

Düğüne hazırlanıyor

Düğüne hazırlanıyor
Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'le bu yaz evlenecek olan Cansu Tosun, form tutuyor. 29 yaşındaki oyuncu, düğüne kadar fit kalmak için sıkı antrenman yapıyor. Haftanın 3 günü özel hoca eşliğinde kick boks yapan güzel oyuncu, önceki gün antrenman sonrası çekilen bu kareyi paylaşıp karın kaslarıyla şovunu yaptı.


Tosun'un "Acı yoksa kazanç da yok" notu düştüğü paylaşımı binlerce beğeni aldı.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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