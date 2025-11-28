Son dakika: Karadeniz'de KAIROS adlı tanker patladı! Can kaybı var mı?

Son dakika haberi: Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı aldı.

