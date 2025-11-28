PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Karadeniz'de KAIROS adlı tanker patladı! Can kaybı var mı?

Son dakika: Karadeniz'de KAIROS adlı tanker patladı. Denizcilik Genel Müdürlüğü olaya ilişkin, “Boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta dış etkiyle yangın çıkması ihbarı aldı. 25 mürettebatın durumu iyi, tahliye için kurtarma ekipleri sevk edildi.” dedi.

Son dakika haberi: Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı aldı.

CAN KAYBI VAR MI?

Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemideki 25 personelin durumunun iyi olduğunu ve denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edildiğini açıkladı.

