İddiaları çürüttü

Deniz Seki'denhakkında çıkan "Yurtdışıyasağına rağmen Umre'yegitti" haberlerine yanıtgeldi. Seki'nin yurt dışıçıkış yasağı olan bazıkişilere emsal olacağıiddiası ise ünlü şarkıcınınaçıklamasıyla çürüdü... Tahliye edildiği5 Haziran 2017 tarihindenbu yana yurt dışıyasağının hiçbir zamanolmadığını vurgulayanDeniz Seki, kendidurumununyargılamaaşamasında bir adlikontrol tedbiri olanyurt dışına çıkışyasağı olan kişilerlekarıştırılmamasıgerektiğinin altınıçizdi...
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