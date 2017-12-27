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İddiaları çürüttü

İddiaları çürüttü
Deniz Seki'den hakkında çıkan "Yurtdışı yasağına rağmen Umre'ye gitti" haberlerine yanıt geldi. Seki'nin yurt dışı çıkış yasağı olan bazı kişilere emsal olacağı iddiası ise ünlü şarkıcının açıklamasıyla çürüdü...
Tahliye edildiği 5 Haziran 2017 tarihinden bu yana yurt dışı yasağının hiçbir zaman olmadığını vurgulayan , kendi durumunun yargılama aşamasında bir adli kontrol tedbiri olan yurt dışına çıkış yasağı olan kişilerle karıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi...
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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