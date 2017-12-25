 ;
Yol Durumu
  1. Ceylan dünya starı olacak
  2. Bali buluşması

3 milyon sevinci

3 milyon sevinci
Başrolünde Demet Evgar ile Engin Günaydın'ın yer aldığı 'Aile Arasında' filmi, gişede bekleneni verdi. Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı filmi 3 milyon kişi izledi. Filme gösterilen ilgiden memnun olan Evgar, instagram'da "Ayaklarınız dert görmesin inşallah" diyerek hayranlarına teşekkür etti.
Etiketler: ,
  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar